Danny de Munk is zijn vrouw Jenny intens dankbaar dat zij hem op het rechte pad heeft weten te houden. In RTL Boulevard onthult de zanger dat hij zonder haar ten onder was gegaan aan drank- en drugsgebruik.

"Als ik haar niet had gehad, dan was alles heel anders gelopen", zegt de vijftigjarige zanger, die volgens eigen zeggen door Jenny in het gareel wordt gehouden. "Ik ben een man van extremen, ik kan vrij gek zijn. Als ik naar een festival ga, dan ga ik echt naar de kloten. Als ik haar (Jenny, red.) niet had gehad, dan was mijn leven heel anders gelopen."

Jenny zelf stelt dat dit komt door te blijven "praten, praten en praten" en noemt dat "het sleutelwoord" in hun relatie.

De Munk is van mening dat hij zonder Jenny zich verloren zou hebben aan drank en drugs. "Als volksjongen zou ik daar gewoon niet sterk in zijn geweest. Jenny wel, zij heeft een heel sterk karakter."

Volgens de volkszanger is zijn vrouw na 25 jaar huwelijk dan ook nog altijd onmisbaar voor hem. "Ik heb gewoon heel veel aan haar te danken. Zonder Jenny was dit een heel ander interview geweest. En daarom houd ik zoveel van haar."