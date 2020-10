Dj Afrojack is zaterdag in Italië getrouwd met zijn vriendin Elettra Lamborghini, deelt de dj via een foto op Instagram.

De 33-jarige Nederlandse dj en de 26-jarige Italiaanse zangeres bevestigden hun relatie in november 2018. "Hij laat me me elke dag voelen als een prinses", vertelde Lamborghini toen.

Op Eerste Kerstdag 2019 vroeg Afrojack zijn vriendin ten huwelijk. Zijn vrouw is een kleindochter van Ferruccio Lamborghini, de oprichter van de auto- en tractorfabrikant Lamborghini.