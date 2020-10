Game of Thrones-acteurs Rose Leslie en Kit Harington zijn in verwachting van hun eerste kind, maken zij bekend tijdens een fotoshoot met Make Magazine.

Een van de oprichters van het tijdschrift deelt een foto van de shoot, waarop Leslies zwangere buik te zien is, op Instagram: "Zo geweldig werken met de mooie Rose Leslie voor het coververhaal van @make_magazineuk terwijl ze zich voor het eerst voorbereidt op het moederschap!"

Het stel leerde elkaar in 2012 kennen op de set van Game of Thrones. De 33-jarige Harington, Jon Snow in de serie, en eveneens 33-jarige Leslie, die Ygritte speelt, hielden hun relatie vier jaar lang geheim voor het grote publiek. Pas in 2016 vertelde het stel over hun relatie. Drie jaar later trouwden ze in Schotland.