Megan Fox heeft de naam van haar nieuwe vriend Machine Gun Kelly laten tatoeëren, dat blijkt volgens E! Online uit een nieuw nummer van Kelly waarin Fox te horen is.

Op zijn album Tickets To My Downfall dat afgelopen vrijdag uitkwam, is Fox pratend te horen.

"Het is pas vier maanden geleden dat we elkaar hebben ontmoet. Je hebt zojuist mijn initialen laten tatoeëren. Ik heb net je bijnaam op mijn lichaam getatoeëerd", zegt het model in het nummer Banyan Tree (Interlude).

Fox en Kelly ontmoetten elkaar op de set van de film Midnight in the Switchgrass en werden in mei gespot in Los Angeles. Vorig jaar scheidde Fox na een huwelijk van negen jaar van haar man Brian Austin Green, met wie ze drie kinderen kreeg.

In de Give Them Lala ... With Randall-podcast sprak Fox over haar gevoelens voor Richard Colson Baker, zoals Machine Gun Kelly echt heet. "De tweede keer dat ik met hem in een kamer was, gedag tegen hem zei en hem in de ogen keek, wist ik meteen dat hij mijn zielsverwant was. We zijn eigenlijk twee helften van dezelfde ziel, denk ik."