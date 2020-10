Marieke Lucas Rijneveld, die met De avond is ongemak als eerste Nederlander de Man Booker International Prize in de wacht sleepte, is "voornamelijk opgevoed" door het computerspel The Sims. "Het klinkt misschien overdreven, maar ik heb zoveel van dat spel geleerd", vertelt de auteur in een vrijdag verschenen interview met de Volkskrant.

In het computerspel moet de speler voor een miniatuurmensje zorgen. "Het moet eten als het honger heeft, slapen als het moe is en met mensen afspreken, anders gaat de vriendschap achteruit."

Dat waren allemaal dingen die de auteur in het echte leven niet leerde. "Mijn ouders werden zo door het verdriet om mijn broer opgeslorpt, dat ik niet echt werd gezien", vertelt de 29-jarige Rijneveld, wiens oudste broer op twaalfjarige leeftijd overleed door een aanrijding.

"Nu was het vast ook lastig om mij op te voeden. Ik was heel anders dan mijn broers en zus, ontzettend dromerig", vervolgt de auteur. "Nog steeds vind ik het moeilijk om met de realiteit om te gaan."

Zo gaan vriendschappen "niet vanzelf". "Vaak ben ik eigenlijk het liefst alleen. Ik was drie toen mijn broer overleed. Als de moeder dan niet echt meer aanwezig kan zijn, gaat een kind andere manieren zoeken om zich veilig te voelen. Ik leefde vooral in mijn fantasie. Dat is misschien niet gezond geweest, maar het heeft me als schrijver wel gebracht waar ik nu ben."

Het spel speelt nog steeds een belangrijke rol in Rijnevelds leven. "Als ik ergens tegen opzie of als ik bang ben, ga ik nog steeds The Sims spelen. Zo zoek ik de veiligheid op die het me vroeger bracht."