Melissa Benoist en Chris Wood hebben "een paar weken geleden" hun eerste kind gekregen, maakten de twee vrijdag bekend via Instagram.

"Huxley Robert Wood is een paar weken geleden geboren en dit kleine jongetje is alles", schrijft Benoist bij een foto van de hand van haar zoon. Wood deelt dezelfde foto met de tekst: "Onze zoon is geboren. Zijn naam is Huxley. Hij is geweldig en nee, het zijn waarschijnlijk niet jouw zaken. Ben zo terug, zie je over achttien jaar."

De 31-jarige actrice en 32-jarige acteur, die beiden in de inmiddels geannuleerde serie Supergirl te zien waren, maakten de zwangerschap in maart bekend. De twee zijn sinds 2017 samen en trouwden vorig jaar.

Eerder was Benoist getrouwd met Blake Jenner. Zij leerden elkaar in 2012 op de set van Glee kennen en besloten in maart 2015 met elkaar te trouwen. In 2016 vroeg ze een scheiding aan en die werd in 2017 afgerond.

De foto waarmee Melissa Benoist en Chris Wood de geboorte van hun zoon wereldkundig maakten. (Foto: Instagram/Melissa Benoist)