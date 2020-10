Mariah Carey zegt gedrogeerd en mishandeld te zijn door haar oudere zus toen ze twaalf was, meldt Daily Mail vrijdag op basis van haar biografie The Meaning of Mariah Carey.

"Toen ik twaalf was, heeft mijn zus mij gedrogeerd met valium, gaf ze me een pinknagel aan cocaïne en bracht ze me derdegraads brandwonden toe", schrijft de zangeres in haar boek. "Vervolgens probeerde ze me te verkopen aan een pooier."

Aan Oprah Winfrey vertelde de vijftigjarige zangeres donderdag waarom ze denkt dat haar broer Morgan (60) en zus Alison (57), die ze omschreef als "extreem gewelddadig" - haar zo hebben behandeld. Volgens Carey waren ze "beschadigd".

"Zij waren hun eigen gang aan het gaan en toen ik erbij kwam waren ze al beschadigd, volgens mij. Maar ja, ik was er toen nog niet bij. Ik voelde me een buitenstaander in mijn eigen familie", zei de zangeres.

Alison heeft eerder dit jaar met The Sun gesproken over hun moeilijke jeugd. Toen zei ze dat hun moeder haar "in de auto van een pedofiel had laten stappen zodat hij mij kon lastigvallen".

Ze zei: "Ik bleef in de auto totdat hij me ertoe probeerde te brengen hem aan te raken. Toen probeerde ik weg te komen. Dat ze me vroeg om met hem te praten in zijn auto, leek me niet zo vreemd... destijds kwam het niet bij me op, ze was mijn moeder."

The Meaning of Mariah Carey wordt op 29 september uitgebracht.