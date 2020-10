Demi Lovato en Max Ehrich zijn uit elkaar, heeft TMZ vrijdag bevestigd gekregen op basis van eerdere berichtgeving van People. Iets meer dan twee maanden nadat de acteur de zangeres ten huwelijk vroeg, hebben de twee hun verloving verbroken.

Een bron die dicht bij Lovato staat vertelt TMZ: "Het was een moeilijke beslissing, maar Demi en Max hebben besloten om hun eigen weg te gaan en zich te concentreren op hun respectievelijke carrières."

"Ze hebben respect en liefde voor elkaar en zullen de tijd die ze samen hebben doorgebracht altijd koesteren."

De 28-jarige Lovato en de 29-jarige Ehrich kregen in maart een relatie. In juli vroeg de acteur, onder meer bekend van de televisieserie The Young And The Restless, Lovato ten huwelijk nadat ze een paar maanden samen in zelfisolatie hadden doorgebracht wegens de coronapandemie. Na het aanzoek zei Lovato "er ontzettend veel zin in te hebben om een gezin te beginnen" met de acteur.

Het nieuws van de breuk komt slechts tien dagen nadat vermeende oude tweets van Ehrich in het nieuws kwamen. In de tweets zou hij zijn voorliefde voor Lovato's voormalig beste vriendin Selena Gomez hebben uitgesproken. Zo zou de acteur in 2010 onder meer getweet hebben: "Selena Gomez en Demi (Lovato, red.) zijn schattig samen. Maar mocht je denken dat Demi knapper is, dan heb je het mis."

Hierop reageerde Lovato in haar Instagram-verhaal met: "Het is echt triest als mensen neppe afbeeldingen maken om vrouwen tegen elkaar op te zetten. Als vrouwen ruzie hebben, is dat iets tussen hen, daar heb jij niets mee te maken."

Lovato en Ehrich hebben zelf nog niet gereageerd.