BN'ers doen wel/niet meer mee, boerin Steffi stelt een grote bierbrouwerij teleur en Giel Beelen zegt na drie jaar gedag tegen zijn ochtendshow bij Radio Veronica. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Talkshows, kranten en entertainmentprogramma's raakten er maar niet over uitgepraat. De halve showbizzwereld had zich namelijk onder leiding van Willem Engel verenigd om heel duidelijk te laten weten aan het land: #ikdoenietmeermee. Wat ze precies bedoelden bleef echter in het midden, en na kritische vragen en de nodige weerleggingen trok de een na de ander z'n keutel weer in.

Famke Louise zei heel eerlijk dat ze zich beter had moeten voorbereiden op haar optreden in Jinek en dat ze zich wel degelijk aan de coronamaatregelen zou houden. Ze verwijderde de #ikdoenietmeermee-video van haar Instagram, net als vele andere BN'ers en daarmee leek alle #ophef weer voorbij.

Britt Dekker bedacht wel nog een leuke inhaker op het thema. "Jongens #ikdoenietmeermee aan de herfst", schreef ze op Twitter. "Ook niet aan de winter trouwens."

Noemen Steffi en Roel hun baby Yvon?

Wie óók niet meer meedoet, met bier drinken in dit geval, is boerin Steffi. Want zij en Roel, iedereens lievelingskoppel uit Boer zoekt Vrouw, verwachten samen hun eerste kind.

In februari staat de beschuit met roze muisjes klaar, liet het stel weten. "Deze keer gaat het niet om een veulen, maar een baby'tje van ons twee", aldus Steffi, die een paardenfokkerij runt. Dat het een meisje wordt is dus al duidelijk, maar over de naam moet nog even worden nagedacht.

"De baby moet natuurlijk eigenlijk Yvon heten. Zonder het programma was ze er niet geweest. Maar daar zijn we nog niet helemaal over uit."

Dat ze voorlopig geen alcohol mag drinken, spijt haar wel een beetje. "Sorry voor de flinke omzetdaling dit jaar", laat ze weten aan een grote bierbrouwerij. "Maar niet getreurd, I'll be back."

Een aanzoek tussen de wijn en de Pringles

Ander goed nieuws kwam afgelopen week vanuit muziekland: Typhoon is verloofd. Tijdens een vakantie in Zuid-Afrika ging hij "tussen de wijn en de Pringles" op één knie, vertelde de rapper afgelopen week in een interview.

Typhoon leerde zijn verloofde Marie ruim twee jaar geleden kennen tijdens een etentje bij hun gezamenlijke vriend Dotan. "Ik was niet op zoek die avond, maar toen ik Marie zag was ik overdonderd door zo'n… fel brandend licht", aldus de rapper. "Het klikte meteen en dat bleek ook uit onze gesprekken. We hebben de hele avond zitten praten, zo geconcentreerd dat we vergaten te eten."

Toen zij met een bordje restjes aan kwam lopen, werd hij verliefd. "We zijn allebei intuïtief, gevoelig, en staan op een bizar verwante wijze in het leven. Voor mij is het woord voor onze liefde: logisch."

'Het is goed allemaal'

Wat eigenlijk ook best wel logisch was, was de overstap van Giel Beelen naar NPO Radio 2 die in juli met veel bombarie werd aangekondigd. De radio-dj keert daarmee terug bij de publieke omroep, waar hij tussen 1997 en 2016 programma's maakte voor 3FM.

Zijn laatste uitzending bij Veronica trok vrijdag een stuk minder aandacht, en de radio-dj zelf leek dat wel best te vinden. "Het is goed allemaal. Ik hoop dat Veronica als een malle gaat scoren."

Wilfred Genee gaat in plaats van Beelen de ochtendshow doen bij Veronica. "Eind vorig jaar hebben we een week de ochtendshow mogen presenteren en toen is er een klein zaadje bij me geplant dat is uitgegroeid tot liefde voor het tijdslot."

