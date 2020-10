De Britse prinses Eugenie is in verwachting van haar eerste kind, zo meldt het Britse koningshuis vrijdag op Twitter.

De baby wordt begin 2021 verwacht. Het geslacht van het kind is niet bekendgemaakt.

De dertigjarige Eugenie, de dochter van prins Andrew en kleindochter van koningin Elizabeth, trouwde in oktober 2018 met Jack Brooksbank. De bruiloft vond plaats in St George's Chapel bij Windsor Castle, een verblijfplaats van het Britse koningshuis.

Het wordt het negende achterkleinkind voor de 94-jarige koningin Elizabeth. Haar kleinzoon William kreeg drie kinderen met Kate Middleton en zijn broer Harry een zoon met Meghan Markle. Peter, de zoon van prinses Anne, kreeg twee dochters met Autumn Kelly. Zijn zus Zara bracht eveneens twee dochters ter wereld.

Prins Andrew, de hertog van York, raakte eind vorig jaar in opspraak vanwege zijn banden met multimiljonair Jeffrey Epstein, die werd veroordeeld voor seksueel wangedrag. Hij legde in november vorig jaar zijn openbare taken neer.

Prinses Eugenie laat op Instagram weten uit te kijken naar de bevalling. (Foto: Instagram.com/princesseugenie)