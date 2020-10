Actrice Billie Lourd is bevallen van een zoon. Dat maakt de 28-jarige dochter van Carrie Fisher vrijdag bekend op Instagram.

De jongen heeft de naam Kingston Fisher Lourd Rydell gekregen. De actrice en haar verloofde, acteur Austen Rydell, hadden de zwangerschap niet publiekelijk bekendgemaakt. Dat leverde op het sociale medium veel verraste reacties op, onder anderen van actrice Jamie Lee Curtis.

Lourd is de enige dochter van Fisher, die beroemd werd door haar rol als prinses Leia in de originele Star Wars-trilogie. In de nieuwste trilogie is Lourd naast haar moeder te zien als luitenant Connix. Daarnaast speelde ze in de tienercomedy Booksmart en de televisieserie Scream Queens.

Eerder had Lourd een relatie met Twlight-acteur Taylor Lautner. Het koppel ging in 2017 uit elkaar. In juni werd bekend dat de actrice zich had verloofd met Rydell.