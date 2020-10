Paloma Faith is in verwachting van een tweede zoon of dochter. De Britse zangeres vertelt op Instagram dat ze met behulp van ivf zwanger is geraakt.

"Dit kindje is zo gewild", schrijft de 39-jarige Faith. "Het is de zesde keer dat we ivf probeerden en het was niet makkelijk."

De zangeres laat verder weten dat haar eerste bevalling zwaar was en dat ze daarna last had van een postnatale depressie. "Maar moeder zijn is het beste dat me ooit is overkomen."

Faith zal in de komende tijd nieuwe muziek uitbrengen en haalt ondanks haar zwangerschap geen streep door haar plannen. "Ik wil mijn muziek zoveel mogelijk voor jullie spelen, voor zover deze gekke tijd dat toestaat."

De Picking Up the Pieces-zangeres en haar vriend Leyman Lahcine kregen in december 2016 een dochter.

De zwangerschapsaankondiging van Paloma Faith. (Foto: Instagram/Paloma Faith)