Mandy Moore is in verwachting van haar eerste kind. De zangeres en actrice, bekend van onder meer haar rol in This Is Us, maakt donderdag bekend begin volgend jaar een zoon te verwachten.

"Zoontje Goldsmith komt er begin 2021 aan", schrijft de 36-jarige Moore bij een reeks foto's waarop ze samen met haar echtgenoot Taylor Goldsmith te zien is.

Moore en de zanger Goldsmith ontmoetten elkaar in 2016. Ze verloofden zich een jaar later en trouwde in 2018.

De zangeres brak in 2000 wereldwijd door met haar hit Candy. Ook was ze te zien en horen in diverse films en series, waaronder A Walk to Remember, Entourage en Tangled. Voor haar rol in de dramaserie This Is Us werd ze genomineerd voor een Emmy Award.

Moore en Goldsmith delen het nieuws op Instagram. (Foto: Instagram.com/mandymooremm)