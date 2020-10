Afrojack gaat komend weekend met zijn vriendin Elettra Lamborghini trouwen, zo laat hun weddingplanner donderdag aan RTL Boulevard weten.

Het entertainmentprogramma had gezien dat Lamborghini foto's van zichzelf met verschillende boeketten op Instagram had geplaatst. "Het wordt mooi en ik kijk ernaar uit", schreef ze erbij.

Hierbij tagde ze een evenementenorganisator, die vervolgens een foto uit deze reeks deelde en voorzag van de tag #bridetobe (een bruid in spe). Hij kon in gesprek met Boulevard bevestigen dat het koppel komend weekend in het huwelijk treedt en dat hij het feest organiseert.

De 33-jarige Nederlandse dj en de 26-jarige Italiaanse zangeres en erfgename bevestigden in november 2018 dat ze een relatie hebben. "Hij laat me me elke dag voelen als een prinses", vertelde Lamborghini toen.

Op Eerste Kerstdag 2019 vroeg Afrojack zijn vriendin ten huwelijk. Zijn aanstaande is een kleindochter van Ferruccio Lamborghini, de oprichter van de auto- en tractorfabrikant Lamborghini.