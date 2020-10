Het bezoek van koning Willem-Alexander aan Duitsland van komende dinsdag is afgelast vanwege de aangescherpte coronarestricties, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag.

Het Robert Koch-Institut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM, heeft de provincies Noord- en Zuid-Holland eerder deze maand als risicogebieden aangemerkt. Reizigers uit de gebieden zouden bij aankomst in Duitsland twee weken in quarantaine moeten of een negatieve coronatest moeten afleggen. De koning woont in Den Haag.

Willem-Alexander zou dinsdag voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis voor een werkbezoek naar het buitenland gaan. Met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier zou hij in Münster, net over de grens in Noordrijn-Westfalen, het Duits-Nederlandse legerkorps (1GNC) bezoeken. Het korps vierde dit jaar zijn 25-jarige jubileum.

Ook stond een bezoek aan het universitair medisch centrum van Münster (UKM) gepland. In het ziekenhuis werden dit voorjaar Nederlandse coronapatiënten opgenomen op de intensive care.