Boerin Steffi Verhagen uit Boer zoekt Vrouw is in verwachting van haar eerste kind, zo maakt ze donderdag bekend op de website van het televisieprogramma.

"We krijgen een meisje", zegt Verhagen na de twintigwekenecho. "Roel en ik zijn dolgelukkig, alles gaat heel goed." De baby wordt begin februari verwacht.

Op de echo was te zien dat het kind bovengemiddeld lange benen heeft. "Maar als je ons ziet, is dat natuurlijk niet gek", aldus Verhagen, die zich in de eerste maanden van de zwangerschap niet goed voelde. "Ik was echt kotsmisselijk in het begin. Maar ja, het is geen zinloos ziek zijn, dus ik heb het er graag voor over."

Verhagen gaat de komende tijd met Roel nadenken over de naam van hun eerste kind. "De baby moet natuurlijk eigenlijk Yvon heten", verwijst ze naar Boer zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers. "Zonder het programma was ze er niet geweest. Maar daar zijn we nog niet helemaal over uit."

De Brabantse leerde Roel Verhagen in 2018 via de datingshow kennen. Het stel woont sinds november 2019 samen.