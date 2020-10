Zanger André Hazes vindt dat hij de vele media-aandacht rondom de problemen in zijn relatie met zijn vrouw Monique Westenberg vorig jaar, aan zichzelf te danken had. Dat zegt Hazes woensdag in Op1.

"Ik had vaak beter moeten nadenken en minder moeten drinken. Ik handelde als Freddy Heineken", legt de 26-jarige zanger uit.

Hazes kwamen vorig jaar veelvuldig in het nieuws nadat hij zijn relatie met Westenberg had verbroken en een nieuwe relatie begon met presentatrice Bridget Maasland. Begin dit jaar werd bekend dat hij weer terug was bij Westenberg, met wie hij een zoontje heeft.

Volgens Hazes wist hij in 2014, toen hij een relatie kreeg met Westenberg, dat het nooit een standaard man-vrouwverhouding zou worden. "Ik was 22 toen ik vader werd, maar dat was op het moment dat ik ook succes begon te krijgen. Ik was zo hard aan het werk, zodat mensen niet konden zeggen dat ik alleen 'de zoon van' was."

De zanger vertelt dat het momenteel erg goed gaat tussen hem en Westenberg. "Ik heb al meer dan acht maanden niet in een hotel geslapen", grapt hij. "Het gaat gewoon echt weer heel goed."

Westenberg zei in een interview in augustus in Beau Monde dat Hazes "verdwaald was". "André moest oude patronen doorbreken, die hij vanuit zijn vader al heeft meegekregen. Daarmee bedoel ik voornamelijk de drank. (..) Het drinken was een patroon geworden waarin hij was gaan vluchten."