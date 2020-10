Dries Roelvink wil een einde maken aan de ruzie tussen zijn zoons Dave en Donny Roelvink. De broers liggen al maandenlang met elkaar overhoop en daarom gaat de volkszanger met hen om de tafel. "Bij die gelegenheid moet het hoge woord er maar uit", vertelt hij woensdag aan De Telegraaf.

Volgens Roelvink is er al maandenlang sprake van "ruis" tussen de twee en wordt het tijd dat daar een einde aan komt. Ze zouden daar beiden voor openstaan. "Deze week had ik de jongste (Donny, red.) bij me op bezoek en heb ik voorgesteld snel met z'n drieën te gaan lunchen. Daar staan ze, zo hoorde ik toen ik Dave even had gebeld, allebei voor open."

De 61-jarige zanger hoopt dat zijn zoons tijdens het gesprek alles op tafel gooien. "Bij die gelegenheid moet het hoge woord er maar uit. Het loopt al een tijdje, ja. "

Roelvink had gehoopt dat de broers uit zichzelf de ruzie zouden uitpraten, maar dat is niet gebeurd. "Eerst had ik iets van: ik laat ze maar even, dat lost zichzelf wel op. Maar het kan ook te lang gaan duren. Je weet hoe dat gaat tussen broers, overal is er weleens wat."

Volgens het management van Dave gaat het om "een kinkje in de kabel" en is het goed dat de ruzie onder leiding van vader Dries wordt uitgepraat.