Thom Yorke, de frontman van rockband Radiohead, is getrouwd op Sicilië met de Italiaanse actrice Dajan Roncione. Dat meldt de Italiaanse Vanity Fair.

De bruiloft werd kleinschalig gevierd en de gasten hielden zich volgens het blad allemaal aan de coronaregels. Fotograaf Greg Williams legde vlak voor de ceremonie het huwelijkspaar vast op camera en heeft daar foto's van gedeeld op zijn Instagram-pagina.

Het koppel is sinds 2017 samen en was in 2019 samen te zien in de korte film ANIMA.

Yorke was eerder getrouwd met fotografe Rachel Owen. Het koppel ging in 2015 uit elkaar. In 2016 overleed Owen aan de gevolgen van kanker. Samen hebben ze twee kinderen.