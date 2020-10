Raymi Sambo gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling voor mishandeling van een vrouw. Dat bevestigt het Gerechtshof Amsterdam aan NU.nl, na berichtgeving van Shownieuws. De acteur werd veroordeeld tot honderd uur taakstraf en een geldboete van 6.000 euro, maar acht die straf niet gepast.

Het hoger beroep is dinsdag aangekondigd bij het Gerechtshof door Sambo's advocaat. Wanneer de zaak opnieuw zal voorkomen, is nog niet bekend.

De advocaat van het slachtoffer, Sébas Diekstra, laat aan Shownieuws weten dat zijn cliënte de zaak liever achter zich had gelaten. Toch zal zij aanwezig zijn voor de behandeling van het hoger beroep. "Dit om de ernstige gevolgen van deze heftige mishandeling en het daarop volgende mediacircus toe te lichten."

Afgelopen Oudejaarsavond mishandelde de acteur een vrouw op een terras, die daar een hersenschudding en gebroken neus aan overhield. Het hele incident werd op bewakingsbeelden vastgelegd. De vrouw deed naderhand aangifte van zware mishandeling.

Sambo vertelde in de rechtszaal dat ook hij veel consequenties van de zaak ondervindt. Zo zou hij meerdere malen racistisch bejegend zijn en veel werk hebben verloren.

De 49-jarige acteur is momenteel te zien in de NPO-serie All Stars & Zonen en heeft een theaterbedrijf. In 2019 won hij een Black Achievement Award voor zijn inzet tegen racisme.