Kim Feenstra, die momenteel in verwachting is van haar eerste kind, is niet van plan om herkenbare foto's van haar baby te delen als hij of zij is geboren. In gesprek met Grazia vertelt het model dat zij en haar vriend Stanley Tailor dit samen hebben besloten.

"Stan en ik hebben het er weleens over: als de kleine geboren is, gaan we dan ook foto's laten zien? Eigenlijk zeggen we allebei: Nee, hoeft niet", aldus de 35-jarige Feenstra. "Misschien een handje of een voetje of wat haartjes... maar zeker het eerste jaar niet."

Het model, dat eerder tweede werd in de fotografiewedstrijd Het Perfecte Plaatje, is actief als fotograaf en is van plan om veel foto's te maken van haar zoon of dochter. "Daar zitten vast ook veel mooie plaatjes tussen die je het liefst met de hele wereld wilt delen. Maar nee, de baby is dan nog zo precious."

Feenstra vindt het "kwetsbaar en privé" om deze beelden op sociale media te zetten. "Ik heb collega's en mensen in mijn vriendenkring die nét bevallen zijn en die hun kind op Instagram knallen. Iedereen moet het zelf weten, en ik snap het, want je bent hartstikke trots en je wilt dat iedereen het ziet en weet en hoort. Alleen kiezen wij ervoor om ons kindje nog even onder de radar te houden."

Het model onthulde in haar realityserie Life Of Kim dat zij en haar partner moeite hadden om op een natuurlijke manier zwanger te worden. Later liet ze weten een ivf-traject te willen beginnen. Ze vindt dat hier nog een taboe op rust en hoopt door haar openheid over haar situatie andere koppels die hetzelfde meemaken te kunnen steunen.

Feenstra en de 38-jarige Tailor hebben sinds 2016 een relatie. Eind mei maakte ze bekend in verwachting te zijn, het model wil niet vertellen wanneer zij is uitgerekend.