Typhoon is verloofd met zijn vriendin Marie Broeckman. De rapper vroeg haar ten huwelijk in Zuid-Afrika, vertelt hij in Vogue Living.

"Tussen de wijn en de Pringles ging Glenn op één knie. Natuurlijk zei ik 'ja'", vertelt Broeckman in het dubbelinterview.

De 36-jarige Typhoon, die in het echt Glenn de Randamie heet, is inmiddels twee jaar samen met zijn 33-jarige vriendin, die werkzaam is als fotograaf en coördinator in een psychiatrische kliniek. Ze ontmoetten elkaar tijdens een etentje van gezamenlijke vriend en zanger Dotan.

"Ik was niet op zoek die avond, maar toen ik Marie zag was ik overdonderd door zo'n ... fel brandend licht", aldus de rapper. "Het klikte meteen en dat bleek ook uit onze gesprekken. We hebben de hele avond zitten praten, zo geconcentreerd dat we vergaten te eten. Op een gegeven moment ben ik teruggegaan naar mijn tafel omdat ik dat van mezelf moest doen, om haar even los te laten."

Toen het eten al op bleek, bracht Broeckman de artiest nog wat restjes. "Ik herinner me niet meer wat erop lag, vast niet veel soeps, maar het feit dat ze daar stond met dat bordje... Op dat moment werd ik verliefd."

Na twee weken stuurde De Randamie Broeckman een berichtje met een uitnodiging voor een afspraakje, waarna hun relatie ontstond. "We zijn allebei intuïtief, gevoelig, en staan op een bizar verwante wijze in het leven. Voor mij is het woord voor onze liefde: logisch", vertelt de Hemel Valt-artiest.