Jussie Smollett heeft opnieuw verzocht om ook de tweede rechtszaak tegen hem wegens het doen van een valse aangifte te seponeren, meldt Page Six woensdag op basis van rechtbankdocumenten.

Volgens de advocaten van Smollett zijn de verklaringen van twee broers die beweren dat de Amerikaanse acteur hen zou hebben betaald om een racistische en homofobe aanval op hemzelf in scène te zetten ongeldig. Een rechter zou dat hebben geoordeeld tijdens de eerste zaak tegen Smollett.

In februari formuleerde een speciaal aanklager op basis van de verklaringen van de broers zes nieuwe aanklachten tegen Smollett. Eerdere aanklachten tegen de acteur wegens het doen van een valse aangifte over een vermeende mishandeling waren in 2019 ingetrokken.

In oktober wees een rechter een eerder verzoek van Smollett tot seponering van de tweede rechtszaak af. De juristen die Smollett vertegenwoordigen beoordeelden het besluit van de rechter toen als niet verrassend.

Smollett deed in 2019 aangifte nadat hij op 29 januari 2019 zou zijn belaagd door twee mannen. Terwijl ze "Make America Great Again" riepen, zouden de mannen een touw om de nek van de acteur hebben gedaan en een vloeistof over hem heen hebben gegoten.

Later beweerde de politie van Chicago dat Smollett de aanval in scène had gezet. In de nasleep van de zaak verloor de acteur zijn rol in de dramaserie Empire.