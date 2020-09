Vanessa Bryant klaagt de sheriff van Los Angeles County aan voor het delen van foto's van de plek waar haar echtgenoot Kobe Bryant in januari verongelukte, meldt Los Angeles Times.

De hoogte van de gevraagde schadevergoeding is niet bekend. De advocaat van Bryant laat in een verklaring weten dat "de rechtszaak draait om het nemen van verantwoordelijkheid en het voorkomen van herhaling van de gebeurtenissen".

Volgens rechtbankdocumenten zouden zeker acht personeelsleden van sheriff Alex Villanueva foto's van het ongeluk hebben gemaakt en deze zowel binnen als buiten de organisatie hebben gedeeld. In maart heeft Villanueva toegegeven dat hij opdracht had gegeven om de foto's te vernietigen.

In de ingediende rechtbankdocumenten beweert Bryant volgens Los Angeles Times dat Villanueva heeft geprobeerd strafbare feiten te verdoezelen. De sheriff zou zijn ondergeschikten hebben beloofd dat ze geen straf zouden krijgen als ze de foto's zouden vernietigen.

Sheriff: 'Correct gehandeld'

Villanueva wil volgens Los Angeles Times niet ingaan op de beschuldigingen. De sheriff zegt wel dat "onze handelingen correct waren in buitengewone omstandigheden".

Bryant kwam eind januari samen met een van zijn dochters en alle andere inzittenden om het leven bij een helikopterongeluk vlak bij Los Angeles. De basketballer had in 2016 zijn carrière afgesloten na twintig seizoenen bij Los Angeles Lakers, waarmee hij vijf keer kampioen werd in de Amerikaanse profcompetitie NBA.

In juni meldden media dat Bryant het helikopterbedrijf en de nabestaanden van de piloot wilde aanklagen voor de dood van haar echtgenoot en dochter. In dezelfde maand bleek dat de piloot gedesoriënteerd was geraakt tijdens de vlucht.