Larry Kings ex Shawn Southwick eist 33.100 dollar (ruim 28.000 euro) partneralimentatie per maand, meldt US Weekly dinsdag op basis van rechtbankdocumenten.

De actrice wil bovendien met terugwerkende kracht betalingen voor alle maanden sinds augustus 2019. In die maand heeft de CNN-presentator de scheiding aangevraagd.

Southwick beweert dat ze haar acteer- en zangcarrière op een laag pitje had gezet om thuis voor hun zonen te kunnen zorgen. In het document staat dat Southwick op dit moment financieel afhankelijk is van King. Ze vraagt hem om geld om de kosten van haar levensonderhoud te dekken.

Volgens Southwick is King niet van plan om op korte termijn met pensioen te gaan. In het document citeert ze het blad Variety, dat in mei meldde dat King een podcastdeal van 5 miljoen dollar had getekend.

King en Southwick trouwden in september 1997. Ze hebben samen twee zonen: Chance van 21 jaar en de 20-jarige Cannon.