Kelly Clarkson heeft haar scheiding absoluut niet zien aankomen, vertelt de zangeres en presentatrice dinsdag in The Kelly Clarkson Show.

"Een scheiding is nooit makkelijk, zeker omdat Brandon en ik allebei uit gezinnen met gescheiden ouders komen", aldus Clarkson over de verbroken relatie met haar echtgenoot Brandon Blackstock. "Het gaat om meer dan alleen mijn hart, want we hebben vier kinderen."

De zangeres wil niet te veel loslaten over de achtergrond van de scheiding "om de kinderen te beschermen". Wel vertelt Clarkson dat muziek haar manier is om haar gevoelens te verwerken. Daarom is ze naar eigen zeggen op advies van haar moeder begonnen als songwriter.

Clarkson en Blackstock waren sinds oktober 2013 getrouwd en hebben samen twee kinderen. Blackstock heeft ook een zoon en een dochter uit een eerdere relatie. In juni werd bekend dat de oud-winnares van de talentenjacht American Idol eerder die maand een scheiding had aangevraagd.