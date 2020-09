Het verzoek tot vervroegde vrijlating van rapper Bobby Shmurda is maandag door een Amerikaanse rechter afgewezen. Dat gebeurde nadat de artiest afgelopen week een motiveringsgesprek had over zijn vrijlating, meldt TMZ.

Shmurda zit al sinds 2014 vast voor verboden wapenbezit. In ruil voor een schuldverklaring werd de aanklacht voor betrokkenheid bij de moord op een negentienjarige man ingetrokken.

De 26-jarige rapper heeft altijd gesteld het wapen, waarmee hij werd opgepakt, nodig te hebben gehad voor de opnames van een videoclip.

Volgens TMZ kwam Shmurda geregeld in de problemen gedurende zijn tijd in de gevangenis. Zo heeft hij elf overtredingen op zijn naam staan, waaronder drugs- en wapenbezit en verschillende vechtpartijen.

Ackquille Pollard, zoals Shmurda eigenlijk heet, kreeg rond 2014 enige bekendheid in de Verenigde Staten toen hij het nummer Hot Nigga uitbracht. Dat lied belandde in de Amerikaanse hitlijsten.

Naar verwachting komt de rapper op 11 december 2021 vrij, na het uitzitten van zijn volledige straf.