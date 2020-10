De advocaten van The Mail on Sunday, de Britse krant waartegen Meghan Markle en prins Harry een rechtszaak zijn gestart, hebben een verzoek ingediend bij de rechter om hun verdediging uit te breiden, melden Britse media. Ze vinden dat de recentelijk verschenen biografie over het koppel, Finding Freedom, bevestigt dat Markle en de prins bewust informatie over hun privéleven met de media hebben gedeeld.

De zaak draait om de publicatie van delen van een brief die Markle aan haar vader zou hebben geschreven. In het artikel, waarin de vermeende brief geciteerd werd, beweerde de krant dat Markle haar vader ervan beschuldigt samen te spannen met haar zus Samantha. Markle zou zich daarom van haar vader willen distantiëren, aldus de tabloidkrant.

Volgens The Associated Press, de uitgever van de krant, heeft het stel "zijn uitgebreide medewerking verleend" aan de onlangs verschenen biografie, die werd opgetekend door royaltyjournalisten Carolyn Durand en Omid Scobie.

Zo staan er in het boek meerdere passages waarin Markles gevoelens ten opzichte van haar vader en andere details over het privéleven van de voormalig actrice en de prins worden beschreven. "Het zou verkeerd zijn om deze biografie buiten beschouwing te laten", meent de advocaat van de tabloidkrant.

Meghan en Harry ontkennen medewerking aan biografie

The Mail on Sunday meent dat deze passages enkel tot stand kunnen zijn gekomen door de medewerking van het stel. Eerder liet een woordvoerder van het stel nog weten dat zij niet hebben meegewerkt aan de biografie. Hun advocaat benadrukte dit maandag nogmaals tijdens een hoorzitting in de zaak.

"De enige twee mensen die weten waar deze informatie vandaan is gekomen, zijn Durand en Scobie", zegt de advocaat van het stel. "Zij hebben deze informatie verzameld en samengevoegd."

Ook zouden de auteurs de brief van Markles vader niet hebben ingezien. Ze hebben in hun boek alleen citaten vermeld die ook in het desbetreffende artikel van The Mail on Sunday stonden geschreven.

De rechtszaak vindt vermoedelijk in januari 2021 plaats.