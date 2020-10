Penn Badgley is vader geworden van een zoon, heeft de vrouw van de door de series Gossip Girl en You bekende acteur zondag bekendgemaakt via Instagram.

Zangeres Domino Kirke verwijst er in haar Instagram-bericht naar dat de zoon van het echtpaar veertig dagen oud is, waarmee de geboortedatum rond 11 augustus zou liggen. Badgleys vrouw maakt de naam van het kind niet bekend.

Voor Badgley is het jongetje zijn eerste kind. Kirke heeft al een twaalfjarige zoon uit een eerdere relatie met muzikant Morgan O'Kane.

In februari maakte Kirke bekend in verwachting te zijn. Daarvoor had ze twee miskramen gehad, meldde ze toen.

Badgley en Kirke hebben sinds 2014 een relatie. In februari 2017 trouwden ze.

Domino Kirke deelt een foto van de zoon die ze kreeg met Penn Badgley. (Foto: Instagram/domino_kirke)