Sonja Bakker heeft de afgelopen tijd veel reacties ontvangen op haar gewicht en geeft daarom duidelijkheid over de oorzaak hiervan. Volgens de voedingsdeskundige heeft dit alles te maken met de recente dood van haar vader.

Op Instagram vertelt Bakker dat ze veel reacties ontving over haar gewicht. "Heel veel mensen vinden mij op dit moment blijkbaar te dun en te mager."

Bakker bevestigt dat ze "inderdaad een paar kilo is afgevallen" en wijt dit aan het overlijden van haar vader. "Ik kan jullie zeggen: verdriet gaat je niet in je koude kleren zitten."

Om het verdriet te verwerken besloot ze daarom veel te wandelen met haar hond en familie in de natuur. "En inderdaad, ik had geen trek in eten tijdens mijn tranen met tuiten." De 45-jarige voedingsdeskundige vindt het belangrijk om dit naar buiten te brengen, in de hoop dat ze andere mensen in soortgelijke situaties daarmee kan steunen. "Ik vind dat ik dat met jullie moet delen."

De vader van Bakker overleed in juli op 76-jarige leeftijd aan darmkanker.