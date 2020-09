Tommie Christiaan en zijn vriendin Jamie Dors verwachten hun eerste kind samen, maakt de musicalster zondag bekend via Instagram.

"Het gaat supergoed met Jamie en we genieten heel erg van de zwangerschap", aldus Christiaan. De musicalacteur deelt ook een filmpje waarin hij en Dors aan familieleden laten weten dat ze een kind krijgen.

Christiaan doet geen uitspraken over wanneer Dors is uitgerekend. Wel laat de musicalacteur weten het nieuws van de zwangerschap naar buiten te brengen op de dag dat hij en zijn vriendin twee jaar samen zijn.

In september 2018 bevestigde Christiaan een relatie te hebben met zijn On Your Feet-collega Dors. Een jaar eerder was ze als danseres in de videoclip voor Christiaans single Alles Wat Ik Voor Me Zag te zien.

Kort daarvoor had Christiaan de relatie met zijn collega Michelle Splietelhof verbroken. Zij waren zeven jaar samen en hebben samen een dochter.

Tommie Christiaan kondigt de zwangerschap van zijn vriendin Jamie Dors aan. (Foto: Instagram/tommiechris)