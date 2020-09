Nicole Young, de echtgenote van Dr. Dre, heeft een rechtszaak tegen de rapper en producer aangespannen. De zaak draait om de rechten op zijn artiestennaam en een albumtitel, meldde People zaterdag op basis van rechtbankdocumenten.

Dr. Dre zou rond het verbreken van zijn relatie met Young de rechten op zijn artiestennaam en de titel van zijn hiphopalbum The Chronic uit 1992 zonder Youngs toestemming hebben ondergebracht in een nieuwe onderneming. De rapper en zijn vrouw hebben volgens haar beiden de rechten op zijn artiestennaam en de albumtitel in handen.

In de rechtbankdocumenten beweert Young dat Dr. Dre haar de "eigendomsrechten probeert te ontnemen". De rapper en zijn advocaat hebben niet op de aantijgingen gereageerd.

Eind juni werd bekend dat Young na een huwelijk van 24 jaar een scheiding had aangevraagd. Ze eist niet alleen een bedrag van 1,9 miljoen dollar (ruim 1,6 miljoen euro) per maand, maar ook 5 miljoen dollar aan procedurele kosten. Het vermogen van de rapper wordt op bijna 800 miljoen dollar geschat.