De Britse koningin Elizabeth heeft de veroordeelde Harvey Weinstein een onderscheiding uit 2004 afgenomen, zo meldt het Britse koningshuis vrijdag in The Gazette, het officiële openbare register van het Verenigd Koninkrijk.

Weinstein zit momenteel een celstraf van 23 jaar uit nadat hij in februari schuldig werd bevonden aan het seksueel misbruiken van oud-productieassistent Mimi Haleyi in 2006 en het verkrachten van voormalig aspirant-actrice Jessica Mann in 2013.

Meer dan honderd vrouwen beschuldigen de filmproducent van seksueel wangedrag, onder wie de beroemde actrices Gwyneth Paltrow, Salma Hayek en Uma Thurman. De beschuldigingen leidden tot de opmars van de #MeToo-beweging.

Meervoudig Oscarwinnaar Weinstein ontving in 2004 een onderscheiding van het Britse koningshuis voor zijn verdiensten voor de Britse filmindustrie. Hoewel de benoeming tot erecommandant van het Britse rijk (CBE) normaliter is voorbehouden aan Britse staatsburgers, maakte het Britse koningshuis voor Amerikaan Weinstein een uitzondering.

Het is voor Weinstein, die als filmproducent verantwoordelijk was voor onder meer Shakespeare In Love, Good Will Hunting, en Gangs Of New York, de laatste staatsonderscheiding die hij moet inleveren. Eerder verloor hij ook al de hoogste Franse ridderorde als gevolg van de beschuldigingen.