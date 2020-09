Prins Constantijn zit in quarantaine omdat hij een week geleden nauw contact heeft gehad met een besmette persoon, zo laat hij vrijdag weten op Twitter.

"Voel me een paria die bang is iets door te geven wat ik waarschijnlijk helemaal niet heb", aldus Constantijn. "Ook apart om dagen onbewust rond te lopen. Vraag me af of ik wel voldoende afstand gehouden heb, mijn handen gewassen heb... Denk het wel."

De persoon met wie Constantijn nauw contact had kreeg donderdag te horen dat hij positief was getest op het coronavirus, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst in een aanvullende verklaring. De prins was dinsdag nog in de Grote Kerk in Den Haag waar koning Willem-Alexander de troonrede uitsprak.

De quarantaine van Constantijn heeft volgens de RVD geen gevolgen voor de aanwezigen tijdens Prinsjesdag, omdat "alle protocollen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, zijn gevolgd". De quarantaine van Constantijn duurt nog drie dagen.

Voor zover bekend is Constantijn het eerste lid van het koningshuis dat in quarantaine is gegaan vanwege contact met een besmette persoon.

Koningspaar hield geen afstand op vakantie

Eind vorige maand kwamen koning Willem-Alexander en koningin Máxima in opspraak, omdat ze tijdens hun vakantie in Griekenland geen afstand hadden gehouden. Ze poseerden met een restauranteigenaar op het eiland Melos en stonden te dicht bij hem. De foto lekte uit via RTL Nieuws.

Het koningspaar bood zijn excuses aan voor het niet naleven van de afstandsregel. "In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet", lieten koning Willem-Alexander en koningin Máxima via Twitter weten. "Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen."