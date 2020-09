Chrissy Teigen en John Legend krijgen begin 2021 een zoon. Het koppel had het geslacht van hun ongeboren kind nog niet bekendgemaakt, maar Teigen praat in een vrijdag verschenen video per ongeluk haar mond voorbij.

Teigen geeft in de video een update van haar zwangerschap. "De baby is heel gezond", vertelt ze. Wanneer ze "hij is groot" zegt, legt ze lachend haar hand op de mond.

Legend en Teigen kondigden in augustus aan een derde kind te verwachten. Hun dochter Luna en zoon Miles werden met behulp van een ivf-behandeling verwekt.

Het koppel maakte ditmaal echter geen gebruik van die techniek. "Een deel van mij mist de veiligheid van mijn perfecte embryo's, gemaakt in hun schaaltje", liet Teigen eerder weten. "Ze voelden zich onaantastbaar en veilig."