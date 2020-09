High School Musical-actrice Ashley Tisdale is in verwachting van haar eerste kindje. Op Instagram plaatste ze donderdag een foto samen met haar man Christopher French waarom ze haar babybuik accentueert.

Ook French plaatste een foto uit dezelfde fotoshoot. Ze schrijven niets bij de plaatjes.

De 35-jarige Tisdale en de 38-jarige muziekproducent French leerden elkaar in 2012 kennen en waren na een jaar verloofd met elkaar. In 2014 trouwden ze in Santa Barbara in Californië.

Tisdale is vooral bekend van haar rol als Sharpay in de High School Musical-filmtrilogie. Daarnaast speelde ze rollen in films als Scary Movie V en Aliens In The Attic. Als zangeres heeft ze drie soloalbums op haar naam staan.

Ashley Tisdale kondigt haar zwangerschap op Instagram aan. (Foto: Instagram Ashley Tisdale)