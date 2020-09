Een man die ruim veertig brieven en e-mails schreef naar Taylor Swift en haar voormalige platenmaatschappij is veroordeeld voor stalking. De man moet dertig maanden de gevangenis in, besloot een Amerikaanse rechter.

De man bedreigde Swift en haar toenmalige team meerdere malen en reed meerdere keren naar het kantoor om de brieven zelf af te leveren. In de brieven schreef hij onder meer dat hij Swift wilde verkrachten en zelfmoord zou plegen als hij haar niet mocht ontmoeten, meldt Forbes.

De man gaf in de rechtszaal zelf toe zich schuldig te hebben gemaakt aan stalking en wordt na zijn gevangenisstraf nog drie jaar door de politie in de gaten gehouden.

Het is niet de eerste keer dat een stalker van Swift veroordeeld is. Zo werd in 2019 al eens een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar.