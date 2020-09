Dynasty-actrice Elizabeth Gillies ging voorafgaand aan haar huwelijk met componist Michael Corcoran op 8 augustus met haar familie in quarantaine, vertelt ze woensdag in Vogue. Ook ondergingen alle gasten een coronatest.

"We waren niet met veel, maar we waren omringd met familie en meer had ik niet kunnen wensen", aldus de 27-jarige actrice over haar bruiloft. Er waren tien gasten aanwezig bij de huwelijksceremonie.

Het huwelijk van Gillies en Corcoran zou eigenlijk in april plaatsvinden. De coronacrisis gooide echter roet in het eten.

Gillies en de 47-jarige Corcoran hebben sinds 2016 een relatie. Het stel heeft geen kinderen.

Elizabeth Gillies deelde woensdag foto's van de bruiloft op Instagram. (Foto: Instagram/lizgillz)