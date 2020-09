Model Emily Ratajkowski beschuldigt fotograaf Jonathan Leder ervan haar seksueel te hebben misbruikt in 2012. Dat schrijft het 29-jarige model in een essay in The Cut.

Volgens Ratajkowski betastte de fotograaf haar, na afloop van een shoot, met zijn vingers. Hierop probeerde ze "instictief" zijn handen weg te duwen. "Hij stond meteen op en liep snel weg. Het deed erg veel pijn", aldus Ratajkowski.

Ze claimt in de eerste plaats al te zijn voorgelogen over het doel van de fotoshoot. Zo wist ze niet dat het om een lingerieshoot zou gaan. Uiteindelijk ging ze toch akkoord, nadat de fotograaf haar enkele wijntjes gaf.

Leder ontkent de aantijgingen van Ratajkowski stellig in een reactie aan The Cut. "Het is te kinderachtig om hierop te reageren. Je weet wel over wie je het hebt, hé? Dit is hetzelfde meisje dat naakt poseerde in Treats! Magazine."

Hij vervolgt: "Ze danste bovendien zonder kleren in de videoclip van Robin Thicke (Blurred Lines, red.). Wil iemand echt geloven dat zij slachtoffer is?"

Ruzie om boekrechten

Het voorval gebeurde toen ze samenwerkten voor een serie foto's voor een magazine. De fotograaf bracht na afloop een boek uit, met haar naam als de titel. Ratajkowski zegt dat ze daar nooit toestemming voor gaf en dat de foto's specifiek voor een magazine bedoeld waren. De twee zijn daarover al jarenlang verwikkeld in een juridisch gevecht.

Leder verwijderde woensdag zijn Instagram nadat de beschuldigingen van Ratajkowski in de media kwamen.