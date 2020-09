Fred van Leer hijst zich voor Drag Race Holland in allerlei jurken en draagt daarbij lang niet altijd een korset. In gesprek met NU.nl zegt hij dat hij het prima vindt om er niet constant even slank uit te zien.

"Ik word ook een jaartje ouder en ben nu 44. Ik zie er niet meer heel slank uit in een jurk. We hebben de lockdown gehad, ik heb vakantie gevierd en veel gedronken. Dan zit een korset heel strak. Soms dacht ik, laat het lekker gaan, ik doe het gewoon zonder", vertelt Van Leer.

De presentator van de Nederlandse versie van RuPaul's Drag Race zegt dat het programma vooral staat voor inclusiviteit en dat dit ook geldt voor verschillende soorten lichamen, of die nu wat voller zijn of niet.

De presentatie was voor hem als een droom. "Ik stond zes weken in een studio vol met glitters, pailletten en veren. Wat wil ik nog meer?", lacht hij. Van Leer verschijnt op de catwalk van het programma in jurken van onder anderen Claes Iversen, Edwin Oudshoorn en Berend Brus.

De eerste keer dat hij zelf als drag queen in het openbaar verscheen, kan hij zich nog goed herinneren. "Het was fantastisch! Ik was een jaar of 21 en het was in een club in Rotterdam. Ik deed een ABBA-act. Nu ben ik normaal al niet bepaald een muurbloempje en lichtelijk hysterisch, maar met hakken aan en een pruik op ben ik helemaal niet meer te stoppen."

Drag Race Holland is vanaf 18 september iedere vrijdag te zien op Videoland.