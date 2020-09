Chris Rock heeft tijdens de coronacrisis geleerd om te zwemmen, vertelt hij woensdag aan The Hollywood Reporter. Eigenlijk wilde de komiek dat al jaren, maar de gedwongen werkpauze stelde hem daar eindelijk toe in staat.

De 55-jarige Rock vergelijkt zijn leven van de afgelopen zes maanden met dat van een atleet buiten het sportseizoen. "Je kunt niet het maximale bereiken zonder tijd te nemen voor rust, zodat je aan jezelf en je tekortkomingen kunt werken."

Rock geeft in het interview toe dat het absurd was dat hij jarenlang een zwembad in zijn tuin had, terwijl hij niet kon zwemmen.

De acteur vertelt ook dat de zwemlessen zwaar voor hem waren: "Weet je hoe fucking moeilijk het voor een volwassene is om te leren zwemmen? Je moet niet bang zijn om dood te gaan."

Hij was erg verbaasd toen zijn zwemdocent hem vroeg om in het diepe te duiken en naar de overkant te zwemmen. "Ik dacht dat hij gek was geworden", vertelt Rock. "Maar toen dook ik in het diepe en zwom ik naar de overkant. Het is een metafoor geworden voor wat ik al die tijd heb geprobeerd."

Therapie voor niet-verbale leerstoornis

In het interview vertelt Rock dat hij op meerdere manieren aan zichzelf werkt. Zo werd hij onlangs gediagnosticeerd met een niet-verbale leerstoornis. De acteur vertelt dat hij alleen woorden begrijpt en daardoor vaak dingen te letterlijk neemt.

"Voor het schrijven van grappen werkt dat prima", vertelt Rock, die zeven uur per week therapie krijgt. "Maar voor een-op-eenrelaties is het niet geweldig. Ik dacht altijd dat het met beroemdheid te maken had. Iedere keer als iemand negatief reageerde, dacht ik dat ze gewoon niet goed begrepen wie ik was. Nu realiseer ik me dat het door mezelf kwam."

Rock is onder meer bekend door comedy's als Grown Ups en de animatiefilm Madagascar. Onlangs verscheen hij in het vierde seizoen van de Netflix-serie Fargo.