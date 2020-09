Koningin Máxima hergebruikt, Anouk gaat trouwen en Sander Schimmelpenninck verdwijnt naar de achtergrond. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Een bruiloft, een feestje, een sollicitatiegesprek: er zijn van die momenten dat je er op je allerbest uit wil zien. Online struin je de winkelrekken af op zoek naar de geschikte outfit voor de speciale gelegenheid en je bent pas tevreden als je echt het gevoel hebt iets speciaals aan te hebben.

Voor de meesten van ons komt zo'n moment misschien één of twee keer per jaar voor, maar als je lid bent van het Koninklijk Huis is iedere werkdag weer een moment waarop mensen verwachten dat je er op je allerbest uitziet. En het is leuk, al die bijzondere jurken en pakken, maar het heeft ook nogal wat impact op de portemonnee.

De koninklijke familie staat erom bekend wel eens een outfit te recyclen. De dochters van Máxima lopen nu trots rond in de kledingstukken die hun moeder droeg en de koningin is er zelf ook niet vies van een blouse of een rok eens anders te combineren.

Op Prinsjesdag gebeurde dit eigenlijk nog niet, het is zo'n belangrijk moment in het jaar dat er talloze ontwerpers zullen zijn die in de rij staan Máxima eens te mogen kleden. Ongetwijfeld stonden diezelfde ontwerpers ook dit jaar al klaar, maar Máxima besloot dat, in een jaar waarin duizenden mensen hun banen kwijtraken en er veel onzekerheid is, het niet verstandig was een nieuwe dure aankoop te doen.

De knalgele jurk van Claes Iversen die ze droeg in 2018 bij het bezoek van de Jordaanse koning, stak ze in een nieuw jasje. Een okergeel jasje om precies te zijn. De ontwerper zelf was maar wat trots en deelde op Instagram de beelden van de jurk met horizontale volants. De koningin zal naar verwachting nog veel vaker dit soort keuzes maken de komende tijd: het past bij de huidige toestand en bij haar.

Iets om naar uit te kijken

Anouk is al jaren samen met haar Dominique. Samen met hem kreeg ze een kind, ze zong een liedje over hem en we hebben via sociale media flink mee kunnen leven hoe het voor haar was om gescheiden van hem te leven aan het begin van de coronacrisis toen zij vastzat in Marokko.

Ook deze week betrok de zangeres haar fans bij een speciaal moment: ze vroeg Dominique ten huwelijk. De laatste maanden heeft Anouk de zware beslissing moeten maken niet bij haar kinderen en partner te wonen, omdat ze met haar astma zoveel risico loopt met het coronavirus, dat ze hen flink zou beperken in de bewegingsvrijheid. Daarom woont ze alleen en was het dus al een hele klus om Dominique bij haar te krijgen.

De basketbalcoach liet zich testen op corona en pas toen ze zeker wisten dat alles veilig was, konden de twee elkaar ontmoeten. Anouk had daarbij een romantische verrassing: een verlovingsring.

Dominique had haar al meerdere keren gevraagd, maar nu voelde het alsof ze er beiden klaar voor waren. En dus nam Anouk het initiatief en ging op één knie voor haar vriend. De bruiloft is echt iets om naar uit te kijken, want zal voorlopig nog niet plaatsvinden. Eerst maar eens een vaccin.

Sander gaat naar Zweden

Sander Schimmelpenninck heeft zich de afgelopen jaren tot één van de vaste gezichten in de mediawereld weten te ontwikkelen. Sla de krant open: Sander in een column, zet de televisie aan: Sander in Op1, lees een tijdschrift: Sander blijkt er hoofdredacteur van. Sander was overal, opzienbarend en iedereen vond iets van hem.

In de mediawereld is dat laatste een onoverkomelijk iets. Verschijn met je gezicht in beeld en iedereen heeft een mening over je haar, je kleding, je manier van praten en ga zo maar door. Dat is best pittig en maakt dat veel mensen het niet heel lang volhouden.

Sander sloeg zich er doorheen, maar het lijkt er nu toch op dat de aandacht die hij de laatste maanden kreeg, hem te veel is geworden. Maakte hij enkele weken geleden al bekend te stoppen bij Op1, voegde hij daar deze week aan toe afscheid te nemen van zijn baan als hoofdredacteur bij Quote.

"Ik ga mijn leven met wat meer vrijheid inrichten", aldus de journalist, wiens vriendin in Zweden woont en met wie hij graag iets meer tijd zou willen doorbrengen.

Hartstikke legitiem, maar in de mediawereld gingen toch wat andere geruchten, onder andere over de opmerking die Sander had gemaakt over Alexia. Albert Verlinde leek ook te weten wat er nou echt aan de hand is: het was Sander te heet geworden onder de voeten. "Ik denk dat hij geschrokken is van de impact dat als je Op1 presenteert, je kritiek kunt krijgen, en dat als je kritiek op andere mensen hebt, dat je het heel hard terug kunt krijgen. Ik denk eigenlijk dat hij geschrokken is van een leven dat hij misschien wel ambieerde, maar ontzettend tegengevallen is."