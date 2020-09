Sylvie Meis heeft even moeten wachten, maar dit weekend geeft ze eindelijk haar jawoord aan Niclas Castello. Dat de bruiloft werd uitgesteld vanwege het coronavirus weten we zeker, maar er hangt nog veel geheimzinnigheid om de grote dag van de presentatrice. NU.nl zocht uit wat we wél weten.

Meerdaags festijn in Italië

Een goed feestje is niet zomaar gevierd en daarom hebben Meis en Castello ervoor gekozen hun gasten vier dagen lang te laten meegenieten van hun liefdesgeluk. Het meerdaagse festijn, dat op donderdag begint, vindt plaats in Florence, in een hotel dat volgens de presentatrice een gespiegelde balzaal heeft zoals Versailles. Het lijkt erop dat de ceremonie op zaterdag plaatsvindt.

Eén jurk is niet voldoende

Meis is dol op mode en dus kon het eigenlijk niet anders dan dat ze flink zou uitpakken op haar bruiloft. Daarbij is één jurk natuurlijk niet genoeg en dus verklapte ze al dat ze er zeker vier heeft aangeschaft voor het vierdaagse festijn. Voor de echte ceremonie is het grote klapstuk ingekocht. Hoe die jurk eruitziet weten we nog niet, maar wel dat het kleedje zo'n 28.000 euro heeft gekost.

Geen ouders aanwezig

Al maanden doen de geruchten de ronde dat de ouders van Meis niet aanwezig kunnen zijn bij de grote dagen van hun dochter. Eerst leek het een probleem dat de ouders in Antwerpen wonen en daar strenge coronaregels golden, maar inmiddels heeft Meis bevestigd dat ze er niet bij zijn. Een bron wist te melden dat het te gevaarlijk zou zijn voor Ron Meis om af te reizen naar Italië. Helemaal ontbreken doen ze niet; via een livestream kunnen ze het feest toch nog volgen.

Sylvie Meis en Niclas Castello tijdens een vakantie. (Foto: BrunoPress)

Met twee mannen naar het altaar

Castello staat Meis natuurlijk op te wachten bij het altaar, maar de presentatrice hoeft daar niet in haar eentje naartoe te lopen. Waar traditioneel de vader zijn dochter naar haar nieuwe man brengt, heeft Meis iets anders verzonnen: haar broer Daniel brengt haar naar het altaar en Damián geeft zijn moeder weg aan Castello.

Geen foto's door vrienden

Meis is iemand die de touwtjes graag zelf in handen heeft en daarom heeft ze de genodigden gevraagd geen foto's te maken tijdens de festiviteiten. Mobiele telefoons blijven in de hotelkamers of thuis, zodat iedereen zich kan concentreren op het event. Foto's verschijnen alleen via door de presentatrice goedgekeurde fotografen.

Kleine groep genodigden

Vanwege de coronamaatregelen in Italië moeten Meis en Castello ook de lijst met genodigden klein houden: in ruimtes mogen tweehonderd mensen tegelijk aanwezig zijn. Dat zijn een stuk minder mensen dan bij Meis' eerste bruiloft, toen ze haar jawoord aan Rafael van der Vaart gaf. Uitgebreid knuffelen met vrienden zit er ook niet in: Meis werd hard aangepakt toen ze te dicht op haar vriendinnen stond tijdens haar vrijgezellenfeestje en zal die fout waarschijnlijk niet nog eens maken.