Katy Perry heeft een rechtbank in de Verenigde Staten verzocht een contactverbod op te leggen voor een vermeende stalker die de woning van haar en haar echtgenoot Orlando Bloom wilde betreden. Dat bleek dinsdag uit rechtbankdocumenten die in handen zijn van Blast en TMZ.

De 38-jarige William zou op 8 september over het hek van Perry's woning in Bevery Hills zijn gesprongen. Volgens de beveiliging van de zangeres was hij van plan haar huis te betreden. Op dat moment waren Perry, Bloom, hun dochter Daisy en Blooms negenjarige zoon Flynn thuis.

Toen de stalker op verzoek van de beveiligers weigerde te vertrekken, werd hij onder burgerarrest geplaatst. Niet veel later werd hij ook gearresteerd door de politie. Tot zijn hoorzitting op 8 oktober heeft hij een tijdelijk gebiedsverbod gekregen.

Perry vreest dat de man opnieuw toeslaat. "William heeft op Twitter geschreven dat hij Orlando's nek wil breken. Hij is op mijn terrein gekomen en vormt een gewelddadige bedreiging voor ons allemaal", aldus de zangeres in de rechtbankdocumenten.

"Ik weet niet of deze persoon vuurwapens of andere wapens bezit. Ik ben erg bang dat hij toegang heeft of kan krijgen tot wapens. Ik vrees voor mijn eigen veiligheid, die van mijn partner, mijn pasgeboren kind en ons gezin."