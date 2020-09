Kristen Bell staat haar dochters van vijf en zeven jaar toe om alcoholarm bier te drinken. Dat vertelde de actrice dinsdag in de podcast Say Yes! with Carla Hall.

"Jullie mogen me een vreselijke ouder vinden", loopt Bell vooruit op mogelijke kritiek van luisteraars. "Het kan me niet schelen. Ik denk dat ik een goede ouder ben. Ik leer elke dag."

Volgens de actrice drinken haar dochters Lincoln en Delta het in haar woorden "alcoholvrije" bier O'Doul's ter ondersteuning van hun eveneens acterende vader Dax Shepard, die vanwege een alcoholverslaving sinds zestien jaar geen alcohol meer drinkt. Bierproducent Anheuser-Busch vermeldt dat O'Doul's bier "minder dan 0,5 procent alcohol" bevat.

Bell laat weten dat haar dochters het biertje ook weleens bestellen in restaurants. Volgens de actrice heeft het alcoholarme drankje sentimentele waarde voor hun dochters, omdat ze als baby hun handen uitstrekten naar de bierfles wanneer haar echtgenoot het biertje opentrok tijdens wandelingen. "Hierdoor voelen ze zich meer verbonden met hun vader."