Rapper Cardi B heeft een scheiding aangevraagd van haar man, rapper Offset, meldt TMZ dinsdag op basis van rechtbankdocumenten.

Omdat de twee het onderling niet eens kunnen worden over de voorwaarden waaronder ze gaan scheiden, heeft Cardi B aan de rechter gevraagd om daarover uitspraak te doen.

In de rechtbankdocumenten staat dat Cardi B over de primaire fysieke en juridische voogdij van hun tweejarige dochter Kulture wil beschikken. De rapper, onder meer bekend van nummers als I Like It en Bodak Yellow, wil ook dat Offset kinderbijslag betaalt. Op dit moment is het onduidelijk om hoeveel dat zou gaan.

Cardi B heeft verklaard dat de twee momenteel niet bij elkaar wonen en dat er geen hoop is dat de situatie nog zou kunnen worden verbeterd.

Het stel trouwde in september 2017. In december 2019 schreef Cardi B op Instagram dat het niet meer werkte met de vader van haar kind. De twee gingen toen apart van elkaar wonen. Dit zou zijn geïnitieerd door de vrouwelijke rapper omdat Offset zou zijn vreemdgegaan. Ze waren toen veertien maanden getrouwd.

De scheiding is slechts een paar dagen aangevraagd voor wat hun derde huwelijksjubileum zou zijn.