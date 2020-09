Keith Urban weet zeker dat zijn vrouw Nicole Kidman de ware voor hem is, zo zei de 52-jarige countryzanger maandag in de podcast Armchair Expert.

"Zij is gewoon de ware. Zij is degene waar ik mijn hele leven naar op zoek was. Niet alleen veranderde dat alles, ik moest ook mijzelf veranderen als ik die weg wilde inslaan", aldus Urban over de vrouw met wie hij veertien jaar getrouwd is.

"Het was de belangrijkste tweesprong in mijn leven", voegde Urban eraan toe. "Het was letterlijk: je doet het meteen helemaal goed of het lukt nooit. Dit is je enige kans. Ik voelde het zó duidelijk."

Kidman vertelde vorig jaar aan People dat verliefd worden op Urban "behoorlijk intens" voor haar was. Ook heeft ze in eerdere interviews gezegd dat ze op dat moment geloofde dat hij de liefde van haar leven was. "Misschien komt dat doordat ik een ontzettende romanticus ben of doordat ik een actrice ben, maar ik voelde gewoon: oké, hier is hij."

De twee ontmoetten elkaar in januari 2005 op een gala en trouwden op 25 juni 2006. Het stel heeft twee dochters: Sunday Rose van twaalf en Faith Margaret van negen.

Kidman heeft ook twee kinderen met haar ex-man Tom Cruise. Hun dochter Isabella is 27 jaar en hun zoon Connor 26 jaar.