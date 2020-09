Jude Law is voor de zesde keer vader geworden. Dat bevestigde de 47-jarige acteur maandagavond aan Jimmy Fallon in The Tonight Show. Het is het eerste kind voor Law en zijn vrouw Phillipa Coan samen.

Toen Fallon aan de acteur vroeg hoe het hem was vergaan tijdens de lockdown, vertelde Law dat hij aan het tuinieren was geslagen. "Oh, en bovendien kreeg ik een baby", voegde hij eraan toe. "Daar ga je dan."

Law noemde het "echt geweldig", maar zei wel dat het een "ongebruikelijke" bevalling was vanwege de coronapandemie.

Uit eerdere relaties heeft Law al vijf kinderen. Drie van hen kreeg hij met zijn ex-vrouw Sadie Frost: twee zoons van 23 en 17, en een dochter van 19 jaar.

In 2009 werd hij vader van een dochter tijdens een kortstondige relatie met het Amerikaanse model Samantha Burke en vijf jaar geleden kreeg hij samen met zijn ex-vriendin Catherine Harding een dochter.

De Britse acteur is onder meer bekend van zijn rollen in de films Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018), The Young Pope (2016), Sherlock Holmes (2009), en The Holiday (2006).