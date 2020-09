Britney Spears is het er niet mee eens dat haar vader Jamie Spears weer probeert een medecurator aan te nemen voor het regelen van haar financiën en beheer van haar verdere bezittingen. Volgens TMZ wil hij Andrew Wallet inhuren, die ook van 2008 tot 2019 betrokken was bij het curatorschap, maar de zangeres laat in rechtbankdocumenten weten dat ze hem te duur vindt.

In documenten die maandag door de advocaat van Spears werden ingediend valt te lezen dat de zangeres voorlopig niet meer wil optreden en dat ze hierdoor minder inkomsten vergaart. Ze moet op haar uitgaven letten en zich aan een budget houden. Spears is van mening dat haar vader haar financiële situatie negeert door Wallet weer aan te nemen.

Volgens Spears verdiende Wallet een half miljoen dollar (ruim 420.000 euro) per jaar in de laatste vijf jaar dat hij werkzaam was als medecurator en kreeg hij zelfs nog een bonus van 100.000 dollar toen hij in maart 2019 stopte met de taak. Volgens de vader van Spears zijn haar bezwaren tegen Wallet niet berust op feiten en hij wil dan ook een hoorzitting aanvragen waarin de feiten worden besproken.

Eerder deze maand liet Spears al weten dat ze niet wil dat haar vader nog langer haar financiën beheert. De zangeres schoof toen het bedrijf Bessemer Trust Company als potentiële curator naar voren. Wel liet ze toen blijken dat een curatorschap niet tegen haar wil is, maar dat ze niet langer wil dat haar vader de taken uitvoert. Fans van de zangeres maken zich zorgen dat ze gevangen zou worden gehouden en startten daarom de Free Britney-beweging.

De 38-jarige Spears staat al sinds haar mentale problemen in 2008 onder curatele bij haar vader. In februari 2021 wordt dit curatorschap weer door een rechter heroverwogen.