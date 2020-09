Zanger Ray J heeft maandag in Los Angeles een scheiding aangevraagd van zijn vrouw Princess Love. Eerder dit jaar vroeg ook de modeontwerpster een scheiding aan, maar dat verzoek werd later weer ingetrokken, melden meerdere Amerikaanse media.

Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat de 39-jarige Ray J en de 36-jarige Princess Love onoverkomelijke verschillen hebben. Volgens TMZ woonden Love en Ray J al bijna een jaar gescheiden van elkaar. De twee trouwden in 2016.

William Ray Norwood Jr., zoals de zanger echt heet, vraagt de rechter ook om volledige voogdij over hun twee kinderen: Epik Ray (negen maanden) en Melody Love (twee jaar). Ray J heeft nooit gereageerd op het scheidingsverzoek van Love in juli dit jaar.

Een woordvoerder meldde eerder aan People dat het stel door een lastige periode gaat. "We hopen dat ze er samen uitkomen en vragen aan iedereen om hun privacy te respecteren."

Ray J werd vooral bekend van de sekstape die hij met zijn ex Kim Kardashian maakte. Zijn relatie met Love was lange tijd te volgen in de realityserie Love & Hip Hop: Hollywood.